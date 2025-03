Im sogenannten Axt-Prozess am Landgericht Dessau-Roßlau ist am Freitag das Urteil gesprochen worden. Nach Informationen von MDR-SACHSEN-ANHALT muss der 62 Jahre alt Angeklagte wegen Totschlags für elf Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Kasache im Juli vergangenen Jahres seinen Sohn getötet hatte.