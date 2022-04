Am Landgericht Dessau hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 31-jährigen Angeklagten aus Dessau-Roßlau begonnen. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen.