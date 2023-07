In Dessau müssen sich Autofahrer auf Behinderungen und Umleitungen einstellen. In der Albrechtsstraße wird seit Montag auf einem Abschnitt von 320 Metern ein neuer Rad- und Gehweg gebaut.



Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Fahrspur stadteinwärts deshalb zwischen Roßlauer Allee und Wolfgangstraße gesperrt. Der Verkehr wird in westlicher Richtung über die Roßlauer Allee, die Antoinettenstraße und die Wolfgangstraße umgeleitet.