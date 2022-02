Als wir den Raum betreten, drehen sich die Köpfe in unsere Richtung. Wir haben die Kamera schon mit reingenommen, filmen aber noch nicht. Später erfahre ich, dass allein die Anwesenheit unserer Kamera bei einigen im Stuhlkreis Unbehagen auslöst. Wir sind im "Multikulturellen Zentrum Grenzenlos", von den meisten einfach "Multikulti" genannt. Es ist in einem unscheinbaren Reihenhaus im Norden von Dessau, direkt nebenan ein hübscher Park. Wir haben uns hier verabredet, um einen Fernsehbeitrag darüber zu produzieren, wie Migranten den Alltag in Dessau erleben.

In der Stadt, in der der aus Sierra Leone stammende Oury Jalloh 2005 in einer Polizeizelle verbrannte. In der Stadt, in der Alberto Adriano aus Mosambik in einer Parkanlange von drei Neonazis zusammengeschlagen wurde und kurz darauf starb. In der Stadt, in der Yangjie Li, eine chinesische Studentin, vergewaltigt und ermordet wurde.