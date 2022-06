Rathaus-Center Dessau bekommt neue Mieter

Zweieinhalb Jahre Corona-Einschränkungen haben auch vielen Geschäften im Rathaus-Center zugesetzt. In der Pandemie hatten einige der 80 Läden aufgeben müssen, demnächst schließen noch ein Damen-Oberbekleidungsgeschäft und ein Laden für Naturkosmetik. Hinzu kam der Auszug von Karstadt , der die Attraktivität des Shopping-Centers im Januar zusätzlich minderte.

Im Rathaus-Center in Dessau gibt es bald wieder mehr Möglichkeiten zum Einkaufen.

Doch nun nimmt der Dessauer Innenstadthandel wieder an Fahrt auf. Die Nachfrage nach Ladenflächen im Dessauer Rathaus-Center steigt spürbar, sagt Center-Manager Hans-Jörg Bliesener MDR SACHSEN-ANHALT. Es kommen auch deutlich mehr Nachfragen neuer Interessenten, erklärte er.



Demnächst zieht in die leerstehenden Karstadt-Flächen wieder Leben ein. Die unteren Etagen, das ist schon seit einigen Wochen klar, mietet der schwedische Haushaltswaren-Anbieter Rusta. Dieser verkauft nach Angaben von Center-Manager Jörg Bliesener "alles für das Leben zuhause", unter anderem Möbel, Dekoration, Textilien, Teppiche und Drogerieartikel. Der Einzug soll in den kommenden Wochen erfolgen. Auch für die oberen Etagen gibt es nun einen Interessenten. Angeblich ein Multimedia-Markt. Bestätigt ist das aber noch nicht.