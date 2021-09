Mit dem Bau des ökologischen Vorzeigegebäudes, in dem 110 Büroarbeitsplätze entstehen sollen, wurde 2016 begonnen. 2017 wurden Mängel festgestellt, im Februar 2018 wurde ein Baustopp verhängt.

Die veranschlagten Baukosten in Höhe von 14,6 Millionen Euro werden sich weiter erhöhen, hieß es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. In welchem Ausmaß sei derzeit unklar. Allein für die Büroräume, die in der Zwischenzeit andernorts untergebracht werden müssen, würden pro Monat 13.000 Euro anfallen.