Selbsternannter "König von Deutschland" Berufungsverfahren in Dessau gestartet: Peter Fitzek hält langen Monolog vor Gericht

29. Juli 2024, 16:40 Uhr

Der selbsternannte "König von Deutschland" Peter Fitzek steht seit Montag erneut vor Gericht. In dem Berufungsverfahren am Landgericht Dessau-Roßlau muss er sich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. In erster Instanz war er deswegen zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Zu Beginn der Berufung äußerte Fitzek sich ausführlich.