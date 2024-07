Der AfD-Politiker Laurens Nothdurft ist neuer Ortsbürgermeister von Roßlau. Wie die " Mitteldeutsche Zeitung " zuerst berichtete, wurde er am Dienstagabend im Ortschaftsrat Roßlau mit sechs zu drei Stimmen gewählt. Nothdurft gehörte demnach früher der rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ)" an, die 2009 vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) wegen Verbreitung von rassistischem und nationalsozialistischem Gedankengut verboten wurde.

Besonders heikel: Die Gruppierung steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD . Wer Mitglied einer der dort gelisteten Organisationen war oder ist, kann formell nicht in die AfD aufgenommen werden. Über Ausnahmen müsse der jeweilige Landesverband entscheiden, erklärte die Partei vor einigen Wochen in der Zeitung.

Laut Mitteldeutscher Zeitung gewann Nothdurft die Abstimmung gegen den früheren Roßlauer Bürgermeister und Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Klemens Koschig (parteilos). Der AfD-Politiker Nothdurft hatte für die "Bürgerliste Roßlau" kandidiert, die bei der Kommunalwahl am 9. Juni stärkste Fraktion im Ortschaftsrat Roßlau wurde. Die bisherige Amtsinhaberin, die CDU-Politikerin Christa Müller, hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Kritik an der Wahl kam vom Projekt "GegenPart" aus Dessau-Roßlau, das sich als mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus in Anhalt versteht. Die Wahl des AfD-Politikers unterstreiche, "wie sehr sich die extreme Rechte normalisiert hat", heißt es in einem Internet-Blog auf der Homepage des Beratungszentrums.