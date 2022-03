Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist aus dem Winterschlaf erwacht – die Natur blüht auf in der rund 140 Hektar großen Kulturlandschaft, die zum Unesco-Welterbe zählt. Zum Auftakt in die Saison 2022 öffnen seit Samstag unter dem Motto "Frühlingserwachen" alle Schlösser und die Insel Stein für Besucherinnen und Besucher nach der Winterpause, wie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und die Tourismusinformation des Gartenreichs mitteilten. Zwischen Schloss und Marstall haben Blumenhändler, Gärtnereien und Bauern der Umgebung ihre Stände aufgebaut.

Seit 1994 wird in Wörlitz mit einem bunten Programm symbolisch der Frühling begrüßt. 2020 und 2021 fiel das Fest pandemiebedingt aus. In diesem Jahr findet es zwar statt, jedoch ohne den historischen Festumzug in Erinnerung an den Gartenreichgründer und seine Gemahlin. Auch auf das Wettrennen der Gondelfahrer auf den Kanälen des Gartenreichs wird aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet.