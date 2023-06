Der Städtische Schiffsanleger in Roßlau wird wieder in die Elbe eingesetzt. Wie die Stadt Dessau-Roßlau mitteilte, wird den Roßlauern damit nach dreijähriger Pause ein großer Wunsch erfüllt. So können Boote und Schiffe rechtzeitig vor dem Schifferfest im August wieder an dem Landungssteg Halt machen.