Im September 2011 wurde mit Bauarbeiten am Schloss Georgium begonnen. Das Gebäude war stark sanierungsbedürftig. Eine Lösung musste schon deswegen her, weil die berühmte Anhaltische Gemäldegalerie in dem Schloss untergebracht ist. Es ging also nicht nur um das Gebäude, sondern auch die größte Sammlung alter Malerei in Sachsen-Anhalt.