Das Gemälde "Jupiter und Io von Juno belauscht" galt ursprünglich als verschollen. Das Bild ging in den Wirren der Nachkriegszeiten verloren und galt als Kriegsverlust. Nach Angaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ist es bei Recherchen zum Gemäldebestand der Stiftung aufgespürt worden – auf der Website eines Pariser Kunsthändlers. Dieser hatte es bei einer Auktion in Düsseldorf erworben und an einen Privatsammler weiterverkauft.