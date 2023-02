Wegen des Krieges: Ukrainerin legt Kostüm der Zarin ab

Ein internationaler Förderverein, dem Deutsche, Russen, Ukrainer und Japaner angehören, hält das Andenken an Katharina die Große in Zerbst seit vielen Jahren wach. Tatyana Nindel war die Vereinsvorsitzende. Sie pflegte gute Kontakte zum Katharinenpalast in Zarskoje Selo. Der Stadtteil von St. Petersburg, der auch Puschkin genannt wird, gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Nindel war oft dort, als Dolmetscherin und Vereinsvorsitzende. Doch vor einem Jahr, als der russische Präsident Wladimir Putin den Befehl gab, die Ukraine anzugreifen, trat sie von ihrem Amt zurück. "Ich hatte einfach keine Kraft mehr, diese Partnerschaft zu unterstützen", sagt sie und ringt mit den Tränen. "Selbst Verwandte von mir, die in Russland leben, glauben den Lügen, die täglich im russischen Staatsfernsehen verbreitet werden. Nämlich, dass wir Ukrainer alle Faschisten seien, was einfach nicht stimmt." Seit 2010 steht auf dem Schlosshof in Zerbst Deutschlands einziges Katharinen-Denkmal. Bildrechte: Stephan Schulz

Im Rathaus von Zerbst, in einer Nebenstelle des Museums, liegt ein Gästebuch aus, das an bessere Zeiten erinnert. Russische Touristen loben darin die Katharina-Sammlung, die in dem Gebäude gezeigt wird. Tatyana Nindel erinnert sich gern an die Begegnungen, die sie in dem Museum hatte. Sie hat dort viele freundliche Russen kennengelernt. Doch der Krieg hat alles verändert. "Es gibt natürlich Menschen, die in Russland genauso leiden wie die Ukrainer", sagt sie. "Aber diese Menschen haben in Russland keine Meinungsfreiheit, sie fühlen sich kraftlos und wissen nicht, wie sie diesen furchtbaren Krieg stoppen können. Wenn sie für Frieden auf die Straße gehen, werden sie von Polizisten abgeführt und müssen mit einer langjährigen Gefängnisstrafe rechnen." Im Gästebuch der Katharinen-Sammlung haben Touristen aus Saint Petersburg eine Widmung hinterlassen. Bildrechte: Stephan Schulz

Förderverein baut Schloss in Zerbst wieder auf

Wenige Meter neben dem Zerbster Rathaus steht das Schloss, in dem Katharina die Große als Prinzessin Sophie Auguste Friederike in ihrer frühesten Jugend für kurze Zeit gelebt hatte. Das Gebäude wurde im April 1945 von Bomben getroffen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Nach der Deutschen Einheit kam der IT-Experte und Hobbyhistoriker Dirk Herrmann auf die Idee, das Schloss wiederaufzubauen. Er gründete den Förderverein "Schloss Zerbst e.V." und lebt seither auf einer Baustelle. Das Zerbster Schloss hat wieder ein Dach. Bildrechte: Stephan Schulz

Gebe es den Krieg in der Ukraine nicht, hätte Herrmann allen Grund zum Feiern. Denn gerade ging eine fünfjährige Baumaßnahme zu Ende. "Aus der Ruine ist wieder ein Gebäude mit neuen Türen, Fenstern und einem provisorischen Dach geworden", sagt Herrmann. Sein Sanierungsverein, der inzwischen 250 Mitglieder zählt, hat vor allem den alten Haupttrakt des Barockschlosses, in dem die Eltern der russischen Zarin wohnten, wieder begehbar gemacht. "Wir konnten 2,7 Millionen Euro investieren", sagt Herrmann. "Das Geld stammt zu 90 Prozent aus Fördertopfen der EU, der Rest wurde durch Spenden finanziert." Dirk Herrmann, Chef des Fördervereins "Schloss Zerbst", setzt sich für den Erhalt des historischen Gebäudes ein. Bildrechte: Stephan Schulz

Russlands Krieg in der Ukraine zerstört Beziehungen

Während das einst zerbombte Barockschloss immer ansehnlicher wird, zerschießen russische Geschützte die Geburtsstadt von Tatyana Nindel. "Ich bin in Charkiw, etwa 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, aufgewachsen", sagt sie. "In der Stadt leben Ukrainer, Russen, Armenier, Georgier und andere Nationen und nie gab es Feindseligkeiten. Jetzt aber leben die Menschen in meiner friedlichen Stadt Charkiw in ständiger Angst. Die russische Armee schießt in die Universitäten und Privathäuser. Es geht nicht etwa um die Zerstörung von irgendwelchen Armeebasen, es geht um die Auslöschung der ukrainischen Bevölkerung und das kann ich nicht verstehen und auch nicht zulassen." 2,7 Millionen Euro wurden in den Erhalt des Zerbster Barockschlosses investiert. Bildrechte: Stephan Schulz

Für Tatyana Nindel fühlt es sich an, als lebe sie in einem Alptraum. Und auch Dirk Herrmann musste hilflos mit ansehen, wie feste Freundschaften durch den Krieg zerbrachen. "Wir haben eng mit dem Katharinenpalast in Zarskoje Selo zusammengearbeitet und konnten so gemeinsam mehrere Sonderausstellungen im Zerbster Schloss gestalten. Dadurch kamen auch immer mehr russische Touristen nach Zerbst. Für sie hatten wir russischsprachige Informationstafeln aufgestellt und Flyer gedruckt. Doch dann kam er furchtbare Krieg und da liegen jetzt natürlich alle Kontakte auf Eis."