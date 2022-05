In Dessau am Schlossplatz ist am Mittwoch symbolisch der Grundstein für einen umstrittenen Hotelneubau gelegt worden. Über die Fassadengestaltung des Neubaus wurde lange diskutiert. Eine Initiative hatte sich für eine historische Fassade stark gemacht. Architekt Klaus Peter Schulze erklärte, der nun umgesetzte Entwurf sei die richtige Entscheidung.