Die neue Weill-Synagoge in Dessau-Roßlau soll am Sonntag eingeweiht werden. Sie ist die erste in Sachsen-Anhalt, die nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird bei der Einweihung als Gast dabei sein, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch in Berlin.