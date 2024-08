Dessau Brand in Schuppen verursacht 120.000 Euro Schaden

Hauptinhalt

28. August 2024, 08:36 Uhr

Ein Feuer hat am Dienstagmittag in Dessau 120.000 Euro Schaden verursacht. Es brach in einem Schuppen aus, in dem Traktoren, Maschinen und weitere Geräte gelagert waren. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.