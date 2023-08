Gepanzertes Fahrzeug und Hundestaffel SEK-Einsatz nach Raubserie in Dessau-Roßlau

Mit einem gepanzerten Fahrzeug und der Hundestaffel war am Mittwochabend ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in Dessau-Roßlau im Einsatz. Nach mehreren Raubüberfällen auf Tankstellen und Supermärkte gab es Durchsuchungen in fünf Objekten.