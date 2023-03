Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil gegen einen 47-Jährigen aus Dessau wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern bestätigt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Kinder mehr als 20 Jahre lang sexuell misshandelt hat, teilte am Mittwoch das Landgericht in Dessau mit. Es hatte den Mann vergangenes Jahr zu neun Jahren Freiheitsstrafe und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Gegen das Urteil hatte er Revision eingelegt. Diese wurde nun vom BGH abgewiesen.