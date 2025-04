Vor dem Landgericht Dessau muss sich ab Mittwoch ein Mann wegen jahrelangem schweren sexuellen Missbrauchs in 700 Fällen verantworten. Der 65-jährige aus dem Landkreis Börde soll die Taten in Dessau-Roßlau an seinen eigenen Kindern verübt haben. Der Mann sitzt derzeit bereits im Gefängnis.