In Dessau suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Vorfall am Silvesterabend Zeugen. Wie die Behörden zu Neujahr mitteilten, war zuvor ein 24-Jähriger schwer am Auge verletzt worden – offenbar, weil ein Böller in seiner Nähe explodiert war. Der Mann habe noch am Abend des 31. Dezembers operiert werden müssen. Den Angaben zufolge wurde ihm ein Fremdkörper aus dem Auge entfernt. Wahrscheinlich werde der junge Mann aber sein Sehvermögen auf dem verletzten Auge verlieren.