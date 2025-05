Der Stadtrat stimmte zudem mehrheitlich der Errichtung von großen Photovoltaikanlagen in den Ortsteilen Neeken und Brambach zu. Außerdem wurde einstimmig beschlossen, Obdachlose in Dessau-Roßlau künftig an drei verschiedenen Standorten in Wohnungen unterzubringen. Die Obdachlosenunterkunft Rosenhof im Norden von Dessau soll zum Ende des Jahres geschlossen werden.