Es gibt kaum eine Branche, die nicht unter Fachkräftemangel leidet. Am schlimmsten aber ist der Pflegebereich betroffen. In manchen Altenheimen gibt es Wartelisten, aber dennoch bleiben Zimmer leer, weil Pflegefachkräfte fehlen. Das Städtische Klinikum in Dessau setzt nun dagegen und will selbst Fachkräfte ausbilden – und zwar auf dem zweiten Bildungsweg. Das Projekt mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist jetzt im März gestartet.