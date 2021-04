Kultur trotz Corona Anhaltisches Theater in Dessau startet Modellprojekt

Hauptinhalt





Am Anhaltischen Theater in Dessau-Roßlau ist am Montag ein Modellprojekt gestartet. Sieben Tage lang soll es dort Konzert, Ballett und Oper zu erleben geben. Voraussetzung für den Besuch ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test. Mit einem Konzertabend unter dem Titel "Frühlingsstimmen", bei dem Stücke von Strauss und Offenbach zu hören waren, wurde die Kulturwoche am Abend eröffnet.