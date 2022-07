Die Baukosten haben sich demnach inzwischen auf etwa drei Millionen Euro fast verdoppelt, erklärte Wassermann dem "Evangelischen Pressedienst" (epd) in Dessau-Roßlau. Ursprünglich waren Baukosten in Höhe von 1,75 Millionen Euro geplant. Durch steigende Kosten unter anderem von Holz und Glas sei diese Summe aber nicht realisierbar.

Hintergrund In der Synagoge sollen 90 Plätze für rund 260 Gemeindemitglieder entstehen. Sie soll an die jüdische Familie des Komponisten Kurt Weill (1900 - 1950) erinnern und deshalb den Namen "Weill" tragen. Kurt Weills Vater war Kantor der Jüdischen Gemeinde zu Dessau.

Der Gemeindevorsitzende Wassermann spricht im Zusammenhang mit dem Neubau von einem Traum. Es habe bisher nur einen kleinen Gebetsraum gegeben. Für größere Feste musste die Gemeinde auf einen Saal in einer Kirche ausweichen.

Für den Neubau werden Fördermittel in Höhe von rund 1,88 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 700.000 Euro davon kommen vom Bund, 300.000 Euro von der Stadt. Zusätzlich fließen auch Spenden, Eigenmittel und Lotto-Fördermittel in das Projekt. Auch für Sicherheitsmaßnahmen sind Gelder geplant. Dafür stellt das Land 176.000 Euro.

Nachdem es 2019 einen Anschlag auf die Synagoge in Halle gegeben hatte, steht auch der derzeitige Gebetsraum der Jüdischen Gemeinde zu Dessau unter Polizeischutz. Auch dort hatte es immer wieder Drohbriefe und Schmierereien an der Tür gegeben. Zunächst habe die Gemeinde sich vergeblich ans Innenministerium gewandt, sagte Wassermann dem epd. Erst seit dem Anschlag in Halle bekomme man volle Unterstützung. Drohbriefe gebe es seitdem keine mehr.