In der neuen Synagoge gibt es 60 Plätze für Männer und eine Empore für 30 Frauen. Dass Frauen und Männer getrennt sitzen, ist üblich bei orthodoxen Juden, so Aron Russ.

Den Neubau des jüdischen Gotteshauses in Dessau unterstützen Bund, Land und Stadt. Dazu beteiligen sich unter anderem auch Stiftungen und private Geldgeber an den Baukosten von knapp drei Millionen Euro.

Die alte Synagoge war 1938 in der Pogromnacht von den Nazis zerstört und niedergebrannt worden. An gleicher Stelle im Stadtzentrum wird nun neu gebaut.



Damit werde, so Abraham Lehrer, ein deutliches Signal gesendet. "Wer Häuser baut, will bleiben", sagt der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die neue Synagoge sei Zeugnis, dass man sich hier auf Dauer niederlasse wolle. Die Stadt Dessau-Roßlau könne stolz sein, "dass Juden sagen, wir wollen wieder in Dessau leben und hier unsere Zukunft aufbauen".