Die neue Synagoge in Dessau wird nicht wie geplant im September fertig. Wie ein Sprecher der Jüdischen Gemeinde Dessau am Donnerstag sagte, wird sie vermutlich gegen Jahresende oder Anfang 2023 eingeweiht. Ursprünglich sollte das zum jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana geschehen, das in diesem Jahr von 25. bis 27. September gefeiert wird.

Die ehemalige Synagoge in Dessau, bevor sie 1938 von den Nazis niedergebrannt wurde. Bildrechte: Stadt Dessau

Der Neubau ist das erste jüdische Gotteshaus, das in Sachsen-Anhalt nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht. Errichtet wird er auf dem Grundstück der ehemaligen Synagoge, die in der Reichspogromnacht 1938 ausgeplündert und niedergebrannt wurde. Die Synagoge soll in Erinnerung an die jüdische Familie des Komponisten Kurt Weill (1900-1950) den Namen Weill tragen. Kurt Weills Vater Albert war einst Kantor der jüdischen Gemeinde in Dessau.



Von der jüdischen Gemeinde wird das neue Gotteshaus sehnsüchtig erwartet. Verwaltungsleiter Aaron Russ sagte, der vorhandene Gebetsraum sei bei Gottesdiensten und an hohen Feiertage viel zu klein. Die jüdische Gemeinde in Dessau zählt insgesamt rund 300 Mitglieder. Hinzu kommen etwa 160 Familienangehörige. In der neuen Synagoge soll es 60 Plätze für Männer und eine Empore für 30 Frauen. Dass Frauen und Männer getrennt sitzen, sei üblich bei orthodoxen Juden, so Russ.