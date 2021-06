In den Tierpark Dessau-Roßlau sollen bis 2030 20 Millionen Euro investiert werden. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Das bestätige Ralf Schönemann, der Vorsitzende des Kulturausschusses MDR SACHSEN-ANHALT. Klares Ziel sei es, dem Areal einen neues Impuls zu verleihen, so Schönemann. Der Tierpark wird um mehr als 1,3 Hektar wachsen. Die Stadt kauft dafür das angrenzende brachliegende Bahngelände samt der alten Gebäude. Sie kann damit zwei Probleme auf einmal lösen: Das nicht mehr genutzte Gelände würde dadurch deutlich aufgewertet und der Tierpark kann expandieren.