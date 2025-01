Bildrechte: MDR

20. Todestag am 7. Januar Gedenken an Oury Jalloh: Hunderte demonstrieren in Dessau

Hauptinhalt

07. Januar 2025, 16:44 Uhr

Am 20. Todestag von Oury Jalloh haben sich rund 700 Menschen zum Gedenken in Dessau getroffen. Der Asylbewerber starb 2005 in einer Dessauer Polizeizelle. Trotz mehrfacher Ermittlungen bleiben die genauen Umstände bis heute ungeklärt. Kritiker bemängeln die juristische Aufarbeitung.