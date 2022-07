Hilft jetzt eine Ausnahmegenehmigung? Verbot zur Wasser-Entnahme macht dem Golfplatz in Dessau Probleme

In vielen Landkreisen in Sachsen-Anhalt ist die Entnahme von Wasser wegen der Trockenheit eingeschränkt oder verboten. Dem Golfplatz in Dessau macht das Probleme – denn damit das Grün saftig bleibt, würde Wasser dringend benötigt. Hilft jetzt eine Ausnahmegenehmigung?