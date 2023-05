Mit Pistole bedroht Lotto-Laden in Dessau ausgeraubt

In Dessau hat ein Räuber mit Pistole einen Lotto-Laden überfallen und 1.000 Euro erbeutet. Die Polizei sagt, es handele sich um den zehnten Raubüberfall in der Stadt in diesem Jahr. Die Täter sind junge Männer, die Ziele: Supermärkte, Tankstellen und Lottogeschäfte.