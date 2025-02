Dabei hat die Diplom-Biologin aus Dessau-Roßlau besonders die Flora und Fauna auf dem siebten Kontinent im Blick: "Natürlich die Pinguine, zu Tausenden, dazu Wale, Robben, es gibt sogar eine Mückenart in der Antarktis und spannende Pflanzen", sagt Fabris und hält kurz inne. Denn so unberührt, wie viele denken, sei die Antarktis nicht. Es gäbe durchaus viel Aktivität, die wissenschaftliche Mitarbeiterin spricht von einem "menschlichen Fußabdruck, den man nicht mehr leugnen kann."

Und das liegt auch am zunehmenden Tourismus. Wurden vor 30 Jahren noch weniger als 8.000 Besucher gezählt, kommen inzwischen mehr als 120.000 Gäste pro Saison in die eisige Region – hauptsächlich per Schiff, aber immer öfter auch per Flugzeug. Der Anstieg sei enorm für arktische Verhältnisse. "Das macht uns auf jeden Fall Sorgen, weil auch kein Ende in Sicht ist. Der Markt bedient, was die Leute möchten."