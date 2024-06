Am 12. Mai war auf der A9 zwischen Dessau-Süd und Thurland ein Lastwagen ungebremst in eine Unfallstelle gerast und hatte dabei einen Pannenhelfer erfasst und getötet worden. Der Abschleppwagen war zuvor nach einem anderen Unfall gerufen worden, den die Polizei in dem Moment vor Ort aufnahm. Außerdem wurde bei dem Unfall eine Polizistin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 26-Jährige hatte in einem Streifenwagen gesessen.