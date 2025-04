Unfall A9 bei Dessau: Umgekippter Bierlaster sorgt für stundenlange Sperrung

11. April 2025, 10:50 Uhr

Auf der A9 bei Dessau ist am Donnerstagmorgen ein Biertransporter umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Autobahn war in Richtung München über Stunden gesperrt. Am Abend erst konnte der Abschnitt für den Verkehr wieder freigegeben werden.