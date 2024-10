Tödlicher Unfall Mann in Roßlau von Auto erfasst und gestorben, Haftbefehl erlassen

Hauptinhalt

28. Oktober 2024, 17:32 Uhr

In der Nacht zu Sonntag ist in Roßlau ein Mann von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen eine 46-jährige Frau. Sie soll am Steuer des Pkw gesessen haben. Nun wurde Haftbefehl erlassen.