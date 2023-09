Ein 42 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein ist am Dienstagabend an einer Kreuzung in Dessau-Roßlau mit drei anderen Autos zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann zu schnell gefahren ist, wie die Polizei Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilte.