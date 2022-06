Sexueller Missbrauch Neun Jahre in Haft und Sicherheitsverwahrung für einen Dessauer

Im Prozess um schweren Kindesmissbrauch hat das Landgericht Dessau das Urteil gesprochen. Der 45-jährige Angeklagte aus Dessau muss neun Jahre in Haft. Anschließend haben die Richter eine Sicherheitsverwahrung angeordnet. Der Angeklagte habe sich über mehrere Jahre an vier Jungs vergangen, so die Richter.