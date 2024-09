Berufungsverfahren "Reichsbürger" Peter Fitzek in Dessau zu Haftstrafe verurteilt

17. September 2024, 10:52 Uhr

Am Landgericht Dessau-Roßlau ist am Montag im Berufungsverfahren gegen den selbsternannten "König von Deutschland", Peter Fitzek, das Urteil gefällt worden. Dessen Berufung wurde zurückgewiesen. Der Angeklagte muss nun für acht Monate ins Gefängnis. Das Urteil in dem Verfahren ist aber noch nicht rechtskräftig.