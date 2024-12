In einem Prozess wegen versuchten Totschlags wird am Dessauer Landgericht am Montag das Urteil gesprochen. Den beiden 17 und 22 Jahre alten Angeklagten aus Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) wird vorgeworfen, vor einem Jahr in Dessau einen Geschäftspartner mit einem Schlagstock und einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt zu haben.