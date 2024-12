Am Landgericht Versuchter Totschlag: Lange Haftstrafen nach Messerangriff in Dessau-Roßlau

18. Dezember 2024, 09:06 Uhr

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht in Dessau zwei Brüder zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten in einem syrischen Lebensmittelladen in Dessau einen Mann geschlagen und mit einem Messer auf ihn eingestochen.