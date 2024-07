Leiche gefunden Vater tötet Sohn in Roßlau – Mann in U-Haft

19. Juli 2024, 18:06 Uhr

In Roßlau hat ein Mann bei einem Streit offenbar seinen Sohn getötet. Nach Polizeiangaben gestand der 61-Jährige die Tat. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. In der Wohnung fanden die Beamten die Leiche des Sohnes.