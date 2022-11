Anhaltische Gemäldegalerie Experte sucht in Dessau-Roßlau nach NS-Raubkunst

In der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau-Roßlau besteht in mehreren Fällen der Verdacht auf geraubte Kunst aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ein Experte soll die Werke dort demnächst untersuchen.