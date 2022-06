Trotz noch immer fehlender Zulassung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) werde der Impfstoff gegen Covid-19 in Rodleben auch aktuell weiter produziert. Die Dosen würden Valneva fristgerecht zur Verfügung gestellt, erklärte IDT-Sprecherin Corinna Meisel. Über die Herstellungsmengen hat sich das Unternehmen von Beginn an ausgeschwiegen. Nach MDR-Informationen sollen es mehrere Millionen Dosen sein. Ob und wie viele am Ende an den Markt gehen, ist aber derzeit ungewiss.