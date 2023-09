An der Spitze der Evangelischen Landeskirche Anhalts steht ein Wechsel an. Die kleinste evangelische Landeskirche in Deutschland wird am Wochenende einen Nachfolger für ihren scheidenden Kirchenpräsidenten Joachim Liebig wählen. Die Sondersynode zur Wahl findet am Freitag und Sonnabend in Dessau-Roßlau statt.