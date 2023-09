Georg Neugebauer wurde 1974 in Schönebeck geboren. Nach dem Theologie-Studium arbeitete er in verschiedenen Bereichen an den Universitäten Halle und Leipzig. Von 2009 bis 2019 war Neugebauer, der Vater von drei Kindern ist, als Pfarrer im Ehrenamt in Halle tätig. Seit April 2019 ist er Pfarrer in Aken an der Elbe. Mehr zum Kandidaten lesen Sie auf der Seite der Evangelischen Landeskirche.