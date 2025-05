Gebrannt hat es am Mittwoch auch im Landkreis Harz: Am Kleinen Winterberg bei Schierke hatten Bäume und Sträucher in einem schwer zugänglichen Gelände in Flammen gestanden. Insgesamt waren gut 120 Einsatzkräfte und das im Landkreis Harz stationierte Löschflugzeug im Einsatz.