In Dessau-Roßlau hat erneut eine Waldfläche gebrannt. Das hat die Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag bestätigt. Es ist bereits der dritte Waldbrand in dieser Woche in der Region. Diesmal hätten sich die Flammen über ein 2.000 Quadratmeter großes Gebiet erstreckt, hieß es. Ein Polizeihubschrauber habe am Morgen Rauch über dem Waldgebiet im Süden der Stadt entdeckt.