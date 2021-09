Eckert forderte einen etwas geringeren Strompreis für die Einwohnerinnen und Einwohner von Straach durch einen Bonus. Außerdem sollten Einrichtungen in Straach unterstützt werden. Der Ortsbürgermeister verwies auf Nachbargemeinden in Brandenburg, in denen bereits so gehandelt werde.



In Straach sollen demnächst statt bisher zehn kleine Windkraft-Generatoren sechs große stehen. Dieser Austausch-Prozess wird "Repowering" genannt.