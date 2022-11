Mobilen Händlern in Sachsen-Anhalt brechen angesichts von steigenenden Energiekosten und der hohen Inflation die Einnahmen weg. Das zeigt eine nicht-repräsentative Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT auf dem Wochenmarkt in Dessau. "Ob es hier in Dessau ist, in Wittenberg oder auf meiner Dorftour: Die Kunden kaufen verhaltener. Und es wird zum Wochenende genau überlegt, brauche ich ein ganzes Brot oder reicht vielleicht auch ein Halbes", erzählt die Verkäuferin im Bäckerwagen, Anke Hardenstein, aus dem Landkreis Wittenberg.