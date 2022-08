Überall in Sachsen-Anhalt sind die Pegel von Flüssen und Seen wegen der anhaltenden Trockenheit sehr niedrig. Vielerorts gelten strenge Wasserentnahmeverbote. In der vergangenen Woche musste auch die Weiße Flotte in Magdeburg ihre Ausflugsschifffahrt einstellen. Da sich die Pegel der Elbe etwas erholt hat, werden seit Freitag jedoch wieder Fahrgäste befördert.