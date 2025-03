Am Samstag um 11 Uhr beginnt das Festwochenende mit dem Festumzug durch Wörlitz bis zum Schloss. Start ist am historischen Gasthof "Zum Eichenkranz".



Samstag und Sonntag ist ein bunter Frühlingsmarkt von 11 bis 17 Uhr geöffnet, dazu folgende Sehenswürdigkeiten im Wörlitzer Park:



Schloss Wörlitz

Sa. 12:30 bis 17 Uhr

So. 10 bis 17 Uhr



Gotisches Haus, Insel Stein

Sa. 10 bis 16 Uhr

So. 10 bis 17 Uhr



Kirche mit Bibelturm und Aussichtsplattform

Sa. 11 bis 17 Uhr

So. 11 bis 17 Uhr



Eintritt für Umzug, Frühlingsmarkt und Park kostenfrei. Für die Sehenswürdigkeiten fällt der reguläre Ticketpreis an.



Es sind viele weitere Programmpunkte geplant – so eine Flugshow der Falknerei, Kamingrillen am herzoglichen Kamin und eine Gondelwettfahrt auf dem Wörlitzer See. Das ausführliche Programm finden Sie hier.